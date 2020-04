Die Matura findet heuer nur schriftlich statt

Die Matura wird heuer wegen dem Corona-Virus nur schriftlich stattfinden. Das sagte Bildungs-Minister Heinz Faßmann am Mittwoch. Außerdem müssen die Schüler nur in 3 Fächern antreten. Nämlich in Deutsch, Mathematik und in einer Fremdsprache. Das Zeugnis vom letzten Jahr wird in die Note miteingerechnet. Wünscht sich ein Schüler zusätzlich eine mündliche Prüfung, soll auch das möglich sein.