Tennis-Turnier in Wimbledon abgesagt

Die US Open in New York gehören auch zu den wichtigsten Tennis-Turnieren der Welt. Dieses Turnier soll von 24. August bis 13. September stattfinden. Ob die US Open aber wirklich stattfinden, weiß man noch nicht. Denn in New York gibt es besonders viele Corona-Kranke.