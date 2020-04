3 weitere Gemeinden in Salzburg unter Quarantäne

Im Bundesland Salzburg werden 3 weitere Gemeinden unter Quarantäne gestellt. Das heißt, dass die Menschen ihre Gemeinde nicht verlassen dürfen. Dabei handelt es sich um Altenmarkt im Pongau, Zell am See und Saalbach. Der Grund dafür ist, dass sich der Corona-Virus in den letzten Tagen dort viel schneller ausgebreitet hat als in anderen Gemeinden.