Mehr als 100 Corona-Virus-Tote in Österreich

In Österreich sind bis Montag mehr als 100 Menschen am Corona-Virus gestorben. Mehr als 9.000 Menschen sind an dem Virus erkrankt. Rund 1.000 Erkrankte werden im Krankenhaus behandelt. Rund 200 davon sind besonders schwer erkrankt, sie befinden sich auf der Intensiv-Station. Diese Patienten können oft nicht mehr alleine atmen und brauchen dafür eine spezielle Maschine.