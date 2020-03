Auch noch Ostern wahrscheinlich noch kein Normalzustand in Österreich

Viele Maßnahmen gegen den Corona-Virus werden vielleicht noch länger dauern als bis Ostern. Das hat Bundeskanzler Sebastian Kurz bei einer Pressekonferenz gesagt. "Wir werden nach Ostern in einer Phase sein, die der heutigen mehr ähnelt als dem Normalzustand", sagte Kurz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Derzeit darf man das Haus nur aus wichtigen Gründen verlassen. Schulen, Restaurants und die meisten Geschäfte sind geschlossen. Nach Ostern soll sich das ändern, aber schrittweise. "Es wird nicht das Leben von heute auf morgen wieder so sein, wie es war", sagte Kurz.

Wie genau das Leben aussehen wird, konnte der Bundeskanzler noch nicht sagen. Denn erst am Freitag kann man beurteilen, wie die Maßnahmen gegen den Corona-Virus wirken, sagte Kurz.

Wichtig ist laut Bundeskanzler auch, dass viel mehr Tests auf das Corona-Virus durchgeführt werden. In Zukunft soll es möglich sein, dass 15.000 Menschen pro Tag getestet werden. Bis Dienstag 15:00 Uhr waren in Österreich 4.926 Menschen am Corona-Virus erkrankt.