Hund in Niederösterreich biss Bub ins Gesicht

Ein großer Hund hat am Montag in Schrattenbach in Niederösterreich einen 8-Jährigen Bub ins Gesicht gebissen. Der Bub war mit seinem Onkel bei Bekannten zu Besuch. Der Bub fütterte laut Polizei in einem Stall Kühe, dabei sprang ihn der Hund an und biss ihn ins Gesicht. Seine Eltern riefen die Rettung.