Durch die schon viele Monate dauernden Buschbrände in Australien sind viele Koalas gestorben. Ersten Nachforschungen zufolge sind im Bundesstaat New South Wales die Koala-Bestände um rund 80 Prozent gesunken.

© APA (AFP)

Seit September wurde bei den ständigen Buschbränden in New South Wales eine Fläche so groß wie das Land Kroatien zerstört. Vielleicht müssen Koalas in Teilen von Australien zur bedrohten Art erklärt werden.