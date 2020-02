Semesterferien in Oberösterreich und der Steiermark haben begonnen

Am Freitag haben für rund 350.000 Schüler in Oberösterreich und der Steiermark die Semesterferien begonnen. Die Semesterferien dauern eine Woche. Vor den Ferien bekamen die Schüler das Halbjahres-Zeugnis. Viele Familien fahren in den Semesterferien auf Ski-Urlaub. Deshalb kann es auf den Autobahnen zu Staus kommen.

In Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten und im Burgenland enden an diesem Wochenende die Ferien. Dort müssen die Schüler also am Montag wieder in die Schule gehen. In Wien und Niederösterreich sind die Semesterferien schon länger zu Ende.