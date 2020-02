Deutlicher Anstieg an Corona-Virus-Toten in chinesischer Stadt Hubei

Die Zahl der Toten durch das Corona-Virus in China ist deutlich gestiegen. Alleine in der Stadt Hubei sind an einem Tag 242 Menschen gestorben. Noch nie zuvor gab es an einem einzigen Tag so viele Tote durch das Virus. In ganz China starben bisher mehr als 1.300 Menschen.