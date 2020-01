Täter von Dornbirn zu lebenslanger Haft verurteilt

Im Februar 2019 wurde in Dornbirn in Vorarlberg der Leiter des Sozialamts erstochen. Der mutmaßliche Täter ist ein 35-jähriger Asyl-Werber aus der Türkei. Am Mittwoch ist er wegen Mord von einem Gericht in Feldkirch zu lebenslanger Haft verurteilt worden.