Gebraucht-Wagen wurden 2019 um 8,1 Prozent teurer

Gebraucht-Wagen sind in Österreich im Jahr 2019 um 8,1 Prozent teurer geworden. Ein gebrauchtes Auto kostete im Durchschnitt rund 18.100 Euro. Das ist im Vergleich mit anderen Ländern teuer. Nur in Frankreich und Deutschland waren Gebraucht-Wagen noch teurer.

Am billigsten waren gebrauchte Autos in Italien. Dort kostete ein Gebraucht-Wagen rund 14.500 Euro. Auch in Spanien, Belgien und den Niederlanden waren gebrauchte Autos billiger als in Österreich.