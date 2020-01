US-Präsident Trump droht der EU mit Zöllen

Die USA und China befinden sich seit fast 2 Jahren in einem Handels-Streit. Vor einigen Tagen haben die beiden Länder aber einen Handels-Vertrag unterzeichnet. Damit ist der Handels-Streit erst einmal beendet. Jetzt droht US-Präsident Donald Trump aber der EU mit neuen Zöllen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Trump will, dass die EU mehr Waren aus den USA kauft. Darüber will er mit der EU einen Handels-Vertrag abschließen. Ohne einen solchen Vertrag will Trump sehr hohe Zölle einführen, zum Beispiel auf Autos aus der EU.

Erklärung: Zoll

Zoll ist eine Art Steuer. Die muss man oft bezahlen, wenn man Waren aus einem Land in ein anderes Land bringt. Der Zoll soll die Hersteller im eigenen Land schützen, wenn Waren in einem anderen Land billiger hergestellt werden. Durch den Zoll werden die Waren aus dem anderen Land teurer. Die Mehrzahl von Zoll heißt Zölle.