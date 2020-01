Kansas City und San Francisco spielen in der Super Bowl

Im Februar findet der Super Bowl in Miami in den USA statt. Der Super Bowl ist das Finale der Meisterschaft im American Football. Das ist das größte sportliche Ereignis des Jahres in den USA. Dabei spielen die Mannschaft Kansas City Chiefs gegen die Mannschaft San Francisco 49ers. Sie gewannen nämlich am Sonntag ihre Halbfinal-Spiele.