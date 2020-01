Regierung präsentierte sich dem Nationalrat

Die österreichische Regierung hat sich am Freitag dem Nationalrat präsentiert. Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP und Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen stellten den Abgeordneten das neue Regierungsteam vor. Außerdem sprachen sie einzelne Punkte von ihrem Regierungsprogramm an. Die Opposition empfing die Regierung kritisch.

Kurz sagte, dass er Österreich in eine gute Zukunft führen will. Die Österreicher sollen in Sicherheit leben und ihre Talente frei entwickeln können. Mit der Umwelt soll respektvoll umgegangen werden.

Erklärung: Nationalrat

Im Nationalrat arbeiten die Politiker von den Parteien. Diese Politiker nennt man Abgeordnete. Sie werden bei der Nationalrats-Wahl in den Nationalrat gewählt. Dadurch haben sie ein Nationalrats-Mandat. Die Abgeordneten beraten und beschließen im Nationalrat die Gesetze. Sie halten dort auch politische Reden.

Erklärung: Opposition

Als Opposition gelten alle Parteien, die im Parlament vertreten sind, aber nicht der Regierung angehören.