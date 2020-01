Die FPÖ hat einen neuen Generalsekretär

Bei der Partei FPÖ gibt es eine neue Veränderung. Harald Vilimsky und Christian Hafenecker sind am Mittwoch überraschend als Generalsekretäre der Partei zurückgetreten. Nun gibt es einen neuen Generalsekretär. Er heißt Michael Schnedlitz . Bisher war er Parteisekretär in der FPÖ des Bundeslandes Niederösterreich. Diese Veränderung hat die FPÖ bei einem Treffen in Leoben in der Steiermark beschlossen.