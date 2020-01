176 Tote bei Flugzeug-Absturz im Iran

Ein Flugzeug aus der Ukraine ist am Mittwoch in der Früh in der iranischen Hauptstadt Teheran abgestürzt. 176 Menschen kamen dabei ums Leben. Österreicher befanden sich wahrscheinlich nicht in dem Flugzeug. Die Maschine war auf dem Weg von Teheran in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Sie stürzte kurz nach dem Start auf ein Feld ab.