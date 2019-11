Die ÖVP gewann die Landtags-Wahl in der Steiermark

Am Sonntag ist in der Steiermark ein neuer Landtag gewählt worden. Die ÖVP bekam 36,6 Prozent der Stimmen und gewann die Landtags-Wahl deutlich. Chef der ÖVP in der Steiermark ist Hermann Schützenhöfer. Er war bisher Landes-Hauptmann und wird es wohl bleiben.