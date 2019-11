Boris Johnson bestimmt keinen britischen EU-Kommissar

Eigentlich sollte Großbritannien am 31. Oktober aus der EU austreten. Aber weil der Brexit wieder einmal verschoben wurde, ist Großbritannien immer noch EU-Mitglied. Am 1. Dezember soll eine neue EU-Kommission ihr Amt antreten. Großbritannien sollte dafür einen EU-Kommissar bestimmen. Das hat der britische Regierung-Chef Boris Johnson aber nun abgelehnt.

© APA (AFP)

Johnson will keinen britischen Kommissar für die neue EU-Kommission bestimmen, sondern aus der EU austreten. Am 12. Dezember wird in Großbritannien ein neues Parlament gewählt. Wenn Boris Johnson die Wahl gewinnt, dann will er den Brexit endlich durchführen. Das hat er zumindest versprochen.

Erklärung: EU-Kommission und EU-Kommissare

Die EU-Kommission ist ein wichtiger Teil von der EU. Sie schlägt EU-Gesetze vor. Außerdem überprüft die Kommission, ob die EU-Länder die Gesetze einhalten. EU-Kommissare sind hohe EU-Beamte, die sich um einen bestimmten Bereich kümmern, zum Beispiel Finanzen oder Landwirtschaft. Jedes EU-Land ist mit einem Kommissar in der EU-Kommission vertreten.