Fast 40 Tote durch E-Zigaretten in den USA

© APA (dpa/Archiv)

Bisher weiß man noch nicht, was der Grund für die Toten und die vielen Kranken in den USA ist. In Europa gibt es keinen solchen Anstieg von Kranken durch E-Zigaretten. In Europa werden E-Zigaretten aber auch strenger kontrolliert als in den USA.

Erklärung: E-Zigaretten

Bei normalen Zigaretten wird Tabak verbrannt. Tabak kann jedoch die Krankheit Krebs auslösen. E-Zigaretten sind Zigaretten, bei denen eine Flüssigkeit elektrisch verdampft wird. Man sagt, dass E-Zigaretten nicht so schädlich für Menschen sind wie normale Zigaretten. Ob das stimmt, muss allerdings noch weiter untersucht werden.