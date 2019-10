2 Menschen in deutscher Stadt Halle erschossen

In der Stadt Halle in Deutschland sind am Mittwoch 2 Menschen erschossen worden. Medien berichteten, dass sie vor einer Synagoge getötet wurden. Auch eine Hand-Granate wurde auf einen jüdischen Friedhof geworfen. Warum das passiert ist, wusste man am Nachmittag noch nicht. Die Polizei nahm bisher eine Person fest. Man weiß auch noch nicht, ob noch andere Personen an der Schießerei beteiligt waren.