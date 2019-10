ÖVP-Chef Kurz begann Gespräche mit den anderen Parteien

Rund eine Woche nach der Nationalrats-Wahl in Österreich haben die Gespräche für die Bildung einer neuen Regierung begonnen. Bundes-Präsident Alexander Van der Bellen hat den Chef der größten Partei ÖVP, Sebastian Kurz, mit der Regierungs-Bildung beauftragt. Kurz muss nun herausfinden, welche Partei als Regierungs-Partner zur ÖVP passt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (Fohringer)

Kurz traf deshalb am Dienstag zuerst SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner zu einem ersten Gespräch. Am Nachmittag sprach er mit FPÖ-Chef Norbert Hofer. Am Mittwoch folgen Gespräche mit Beate Meinl-Reisinger von der Partei NEOS und mit Werner Kogler von den Grünen.