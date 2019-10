Dominic Thiem hat das Tennisturnier in Peking gewonnen

Der österreichische Tennis-Spieler Dominic Thiem hat das Tennis-Turnier in Peking in China gewonnen. Der 26-Jährige besiegte im Finale den Griechen Stefanos Tsitsipas. Das Ergebnis lautete 3:6, 6:4, und 6:1. "Es war eines der besten Matches, die ich bisher in meiner Karriere gespielt habe", sagte Thiem nach dem Spiel.