Der WAC überrascht nochmals in der Europa League

Der Fußball-Klub WAC aus Kärnten hat in der Europa League gegen den italienischen Club AS Roma ein 1:1-Unentschieden erreicht. Das Spiel fand in Kärnten statt. Das ist nach dem Sieg gegen den deutschen Club Borussia Mönchengladbach die zweite Überraschung durch den WAC. Das Tor für den WAC schoss Michael Liendl.