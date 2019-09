Japanische Prinzessin Kako ist bis Donnerstag in Österreich

Die japanische Prinzessin Kako ist bis Donnerstag zu Besuch in Österreich. Am Montag traf sie Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu einem Gespräch. Am Mittwoch soll Kako gemeinsam mit Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein zu Mittag essen.