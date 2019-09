6 verletzte Kinder bei Unfall mit Ketten-Karussell

Am Sonntag hat es in Braunau in Oberösterreich einen Unfall mit einem Ketten-Karussell gegeben. Dabei wurden 6 Kinder und Jugendliche verletzt. Ein Lkw-Lenker fuhr aus Versehen zu nahe an das Ketten-Karussell heran.