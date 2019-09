Vor Freitag dem 13. muss man keine Angst haben

Freitag der 13. gilt bei vielen Menschen als Unglückstag. An diesem Tag soll man besonders viel Pech haben. Man muss sich am Freitag dem 13. aber nicht fürchten. Eine österreichische Versicherung hat sich angeschaut, wie viele Unfälle tatsächlich an diesem Tag passieren.