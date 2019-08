Premier-Minister Boris Johnson sorgt mit Brexit-Trick für Ärger

Großbritannien bereitet sich darauf vor, am 31. Oktober die EU zu verlassen. Bis zum 31. Oktober muss sich Großbritannien überlegen, ob es einen geordneten Brexit oder einen harten Brexit haben will. Nun hat der britische Premier-Minister Boris Johnson einen Trick benutzt. Er hat die Sommer-Pause vom Parlament bis zum 14. Oktober verlängert. Das hat viele Politiker in Großbritannien sehr verärgert.