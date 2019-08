Trauerfeier zur Erinnerung an die Toten in Genua in Italien

Am Mittwoch 14. August fand in Italien in der Stadt Genua eine Trauerfeier statt. Genau vor einem Jahr ist ein 200 Meter langes Teil der Morandi-Brücke in Genua eingestürzt. 43 Menschen sind dabei gestorben und mehrere 100 verloren ihr Zuhause. Ihre Häuser standen unter der Brücke.