14-jähriger Bub soll seine eigene Mutter erstochen haben

Im Ort Kirchschlag in Niederösterreich soll ein 14-jähriger Bub seine Mutter erstochen haben. Warum der Bub das getan hat, weiß man noch nicht. Aber er soll mit seiner Mutter vor der Tat gestritten haben. Der Bub lebte mit seiner Mutter alleine in einer Wohnung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Der Bub wurde inzwischen verhaftet. Die Polizei versucht nun herauszufinden, was genau passiert ist. Diese Bluttat war heuer bereits die insgesamt 10. an einer Frau in Niederösterreich.