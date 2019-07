24 Menschen wurden bei einem Brand-Anschlag in Japan getötet

In Japan sind 24 Menschen bei einem Brand-Anschlag auf ein Filmstudio getötet worden. 35 Menschen wurden verletzt. Ein Mann soll in dem Filmstudio eine Flüssigkeit ausgeschüttet und dann angezündet haben. Der Mann wurde von der Polizei festgenommen. Warum er das getan hat, weiß man noch nicht. In dem Filmstudio werden Zeichentrick-Filme gemacht.