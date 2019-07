Große Militär-Parade am französischen National-Feiertag

Am Sonntag dem 14. Juli hat Frankreich den National-Feiertag gefeiert. An diesem Tag gab es in der Hauptstadt Paris eine große Militär-Parade. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und andere europäische Politiker sahen sich die Parade gemeinsam mit dem französischen Präsident Emmanuel Macron an.