In Griechenland hat es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen starken Sturm gegeben. Dabei starben 6 Urlauber und ein griechischer Fischer. Die Urlauber stammten aus Tschechien, Rumänien und Russland. Rund 60 Menschen wurden verletzt.

Der Sturm war so stark, dass Autos durch die Gegend geschleudert wurden. An vielen Orten in Griechenland sind durch den Sturm die Strom-Versorgung und die Wasser-Versorgung ausgefallen.