Fußballer Marko Arnautovic ist schon in Shanghai

Der österreichische Fußball-Spieler Marko Arnautovic ist schon in China. Arnautovic ist am Mittwoch am Vormittag in Shanghai gelandet. Am Flughafen holten ihn Vertreter seines neuen Klubs Shanghai SIPG ab. Arnautovic spielt ab jetzt für Shanghai SIPG.