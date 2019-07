Viel Militär beim National-Feiertag der USA

Der 4. Juli ist in den USA der National-Feiertag, der sogenannte Unabhängigkeits-Tag. Heuer wurde dieser Tag mit viel Militär gefeiert. Das wollte US-Präsident Trump. Über Washington flogen Militär-Flugzeuge, und am Boden waren Panzer aufgestellt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Trump hielt eine Rede auf einer Bühne, neben der 2 Panzer standen. Er sagte, dass am Unabhängigkeits-Tag auch das Militär der USA gefeiert wird. Manche Politiker in den USA waren gegen so viel Militär bei den Feiern. Denn bisher wurde der 4. Juli in Washington immer ohne Militär gefeiert.

Erklärung: Unabhängigkeits-Tag

Früher waren die USA eine Kolonie von Großbritannien. Das heißt, das Land gehörte zu Großbritannien. Die Amerikaner mussten Steuern an Großbritannien bezahlen, aber sie durften politisch nicht mitreden. Deshalb waren sie sehr unzufrieden.

Am 4. Juli des Jahres 1776 erklärten die USA ihre Unabhängigkeit von Großbritannien. Deshalb ist der 4. Juli der National-Feiertag der USA.