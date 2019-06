Das österreichische Bundesheer muss viel Geld sparen

Facebook

Es soll zum Beispiel die Leistungs-Schau des Bundesheeres am Nationalfeiertag abgesagt werden. Denn diese Veranstaltung kostet rund 2 Millionen Euro. Die Partei FPÖ will die Leistungs-Schau retten. Die FPÖ will sich dafür einsetzen, dass die Regierung das Geld dafür zur Verfügung stellt.

Erklärung: Leistungs-Schau des Bundesheeres

Am Nationalfeiertag am 26. Oktober zeigt das Bundesheer, was es hat. Auf dem Heldenplatz in Wien stellt das Bundesheer Hubschrauber, Panzer und andere Fahrzeuge aus. Die Menschen können dort hinkommen und sich alles anschauen. Das ist die sogenannte Leistungs-Schau des Bundesheeres.