Wasserstand im Bodensee ist wieder höher geworden

Der Bodensee liegt an der Grenze zwischen Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das Wasser im Bodensee ist seit so hoch wie sonst nur alle 2 bis 3 Jahre. Es wurde auch viel Holz an das Ufer des Bodensees angeschwemmt. Das Holz könnte die Schiff-Fahrt beeinträchtigen. Deshalb wird es jetzt entfernt.

In den Bodensee fließen einige Flüsse. Wenn im Frühjahr der Schnee in den Bergen schmilzt, ist mehr Wasser in den Flüssen. Dadurch steigt auch der Wasserstand im Bodensee. Wenn mehr Wasser in den Flüssen ist, fließen sie schneller und reißen auch viel Holz mit.