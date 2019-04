Die weltberühmte Kirche Notre Dame stand in Flammen

In der weltberühmten Kirche Notre Dame in Paris hat es am Montagabend einen Großbrand gegeben. Das ganze Dach stand in Flammen. Zuerst stürzte ein spitzer Turm auf dem Dach ein, später das komplette Dach. Auch in einem der beiden Haupt-Türme brannte es. Hunderte Feuerwehrleute versuchten den Brand zu löschen. Erst am Dienstag in der Früh konnte das Feuer komplett gelöscht werden. 2 Polizisten und ein Feuerwehrmann wurden verletzt. Nun wird überprüft, wie groß der Schaden ist. Die wichtigsten Kunstwerke in der Kirche konnten gerettet werden. Warum es gebrannt hat, weiß man noch nicht so genau.