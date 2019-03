Der Brexit ist verschoben worden

Großbritannien will die EU verlassen. Eigentlich sollte das am 29. März passieren. Aber jetzt kommt der Brexit erst im April oder im Mai. Vor einiger Zeit einigten sich die EU und die britische Premier-Ministerin Theresa May auf einen Brexit-Vertrag. Aber das britische Parlament hat diesen Vertrag bisher abgelehnt. Dadurch drohte ein harter Brexit am 29. März. Deshalb hat die EU den Briten etwas mehr Zeit gegeben. Wenn das britische Parlament dem Brexit-Vertrag zustimmt, dann verlässt Großbritannien die EU am 22. Mai. Wenn das britische Parlament dem Vertrag nicht zustimmt, dann gilt eine Frist bis 12. April. Dann müssen die Briten sagen, was sie weiter vorhaben. Es kann sein, dass es dann zu einem harten Brexit kommt.