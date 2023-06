Wie geht es den Hunderten Schülerinnen und Schülern der HTL Bulme Graz-Gösting gesundheitlich? Wo gibt es Probleme? Das wollten wir von den Schulärztinnen Alice Farzi und Hildegard Jasser-Nitsche sowie von Schulpsychologe David Kalcher wissen. Was sie betonen (siehe unten stehend links): Bewegung ist ganz wichtig, denn gerade bei Jugendlichen, die ja viele Stunden in der Schule, am Weg dorthin und daheim sitzen, gibt es oft Haltungsprobleme.