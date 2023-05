"Das Bildungssystem ist verbesserungswürdig." – Ein Satz, den oftmals Schülerinnen wie auch Schüler repetitiv von sich geben. Was kritisiert oder verbessert werden müsste, zeigt etwa eine Umfrage des "Schüler machen Zeitung"-Redaktionsteams mit folgendem Ergebnis: Eine bessere Unterstützung für leistungsschwächere Schüler wird gefordert.

Außerdem hält sich die Freude über die Einführung des Department-Systems in Grenzen. Das Gefühl der Klassengemeinschaft wäre dadurch geschwächt. Finanzbildung sollte an jeder Schule unterrichtet werden. Positiv wird bemerkt, dass die Allgemeinbildung an Schulen nicht zu kurz kommt.

Was will nun die Jugend von heute? Die Antwort ist ein Lernkonzept, das leistungsstarke Schülerinnen und Schüler fördert und leistungsschwächere unterstützt. Des Weiteren sollte die bereits des Öfteren erwähnte fehlende Finanzbildung in die Tat umgesetzt und jedem Jugendlichen nähergebracht werden. Es muss alles daran gesetzt werden, alle Schülerinnen und Schüler optimal auf das spätere Leben vorzubereiten.