Nehmen wir einmal an, dass man sich als Paar für ein Leben mit Kind entscheidet. Dann stellt sich die Frage: Wer kümmert sich darum? Meistens fällt die Wahl direkt auf die Frau, denn Geschlechterrollen sind, auch wenn man es gern schönredet, noch immer äußerst präsent in unserer Welt: Bei acht von zehn Paaren geht der Mann weder in Karenz, noch bezieht er Kinderbetreuungsgeld.

Kaum ein Mann scheint sich zu trauen, in Karenz zu gehen, obwohl ein Mann statistisch gesehen nach der Karenz besser verdient als eine Frau nach der Karenz, wie Zahlen der Arbeiterkammer verraten. Sollte der Mann doch in Karenz gehen, wird das von allen Seiten missmutig beäugt, da er sich vermeintlich nur einen „Urlaub“ gönnt.

Missgunst auch unter Frauen

Aber auch unter Frauen kommt es häufig zu Missgunst: Frauen, die trotz kleinem Kind erwerbstätig sind, und Frauen, die länger in Karenz gehen, können den Standpunkt der anderen Partie oft nur schwer nachvollziehen.

Ja, wenn es darum geht, die Ansichten und Entscheidungen anderer zu respektieren, scheint es, als wären wir vor Jahrzehnten steckengeblieben. Lasst es uns doch zumindest in den nächsten Jahrzehnten besser machen!