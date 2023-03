Es ist ein gewöhnlicher Freitagabend – ein Blick über den menschenleeren Hartberger Hauptplatz genügt, um festzustellen, dass in der Stadt um diese Zeit nicht mehr viel los ist. Vereinzelt nimmt man Stimmen wahr, die aus verschiedenen Lokalen gedämpft heraus auf die Straße dringen. Für den Großteil der Geräuschkulisse sind jedoch die Kirchenglocken verantwortlich, deren Läuten einsam durch die Innenstadt tönt.

Betritt man das Lokal "Die Sonne", ändert sich dieser erste Eindruck relativ rasch. Die leise Hintergrundmusik untermalt die Stimmen der durcheinanderredenden Gäste. Sofort auffällig: Der Großteil der Gäste scheint über 20 Jahre alt zu sein. Die jüngeren Gäste des Lokals geben an, die Innenstadt hauptsächlich wegen der Neueröffnung des Nachtclubs "Vaibz" zu besuchen. Und tatsächlich – vor dem Lokal tummeln sich einige Personen.

Eigenen vier Wände statt Lokal

Eher unscheinbar wirkt dagegen eine gegenüberliegende Bar mit der Aufschrift "Ums Eck". Im Inneren dieses Lokals ist die Betreiberin Nadine Proyer damit beschäftigt, die vereinzelten Lokalbesucher zu bedienen. Auch ihr sei über die letzten Jahre aufgefallen, dass es viele Jugendliche zum Feiern nicht mehr in die Innenstadt, sondern immer mehr in die eigenen vier Wände ziehe. In ihren Augen würden sehr viele angehende Lokal- und Club-Besitzer von den hohen Erhaltungskosten im Inneren der Stadt zurückschrecken.

Zahlreiche Interviews werden geführt © KK

Das „Vaibz" ist einer der wenigen Clubs, die in der Hartberger Innenstadt erfolgreich eröffnet haben – noch vor Mitternacht sind die Räumlichkeiten des Clubs gut gefüllt. Creative Director Felix Koller schildert, dass er und sein Geschäftspartner Raphael Grassel mit der Eröffnung des Nachtclubs das Fortgehen für junge Erwachsene in Hartberg wieder attraktiver machen wollen. Ausreichend unterstützt fühlte er sich bei der Eröffnung des "Vaibz" auch von der Stadt, wie Koller erzählt: "Die Stadt hilft uns sehr – speziell der Bürgermeister." Während der neu eröffnete Club vor allem unter jungen Erwachsenen sehr beliebt ist, finden sich im Lokal „Café Christian“ und im Club „Partyalm“, hauptsächlich ältere Besucher.

Potenzial der Stadt

Anhand der gelungenen Eröffnung des „Vaibz" lässt sich erkennen, dass in der Hartberger Innenstadt Potenzial steckt, sind sich die Club-Besucher einig. Um die Innenstadt für Jugendliche wieder attraktiv zu machen, brauche es neben kreativen Ideen und ausreichender Unterstützung der Stadt vor allem aber auch Mut zur Verwirklichung junger Konzepte.