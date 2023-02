Was haben alle Schulen gemeinsam? Früher wie heute? Richtig, Aufzeigen ist noch immer ein Zeichen in jeder Schule, um etwas deutlich zu machen. Ich bin ein aktiver "Aufzeiger" im Unterricht, arbeite gerne mit. Heute zeige ich aber in einer anderen Form auf – als stolzer Fachschüler für die Fachschule.

Ein Schulsystem, das längst den verstaubten Ruf weggeputzt hat und mit all seinen Vorteilen glänzt, ohne zu blenden. Dass eine Fachschule viel kann, zeigen die Interviews mit Anja und Josef (siehe links). Ein Beweis, dass wir Jugendliche auf einem guten (Ausbildungs-)Weg sind!

Aufzeigen heißt es aber auch für die Landwirtschaft ganz allgemein. Ich selbst finde es manchmal sehr enttäuschend, wenn die Landwirtschaft schlecht geredet wird. Überraschende und schräge Blicke, wenn man erzählt, dass man zu Hause einen Hof hat, gehören leider zur Tagesordnung. Dabei ehrlich? Super, wenn es Jugendliche gibt, die sich für die Landwirtschaft interessieren, oder? Und super, dass wir uns aufzeigen trauen, nicht nur im Unterricht, auch in der Öffentlichkeit.