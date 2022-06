Heutzutage gibt es viele Berufsmöglichkeiten, aus denen junge Menschen wählen können. Neben einer Matura und einer anschließenden Ausbildung an einer Uni, einem Kolleg oder einer Fachhochschule, entscheiden sich auch immer mehr junge Menschen bewusst für eine Lehre. Dennoch fällt es in jungen Jahren oft schwer, sich zu entscheiden. Helfen kann dabei ein Berufsinteressenstest, der beispielsweise vom BIZ in Hartberg angeboten wird.

Dynamischer Arbeitsmarkt

„Dabei ist wichtig, dass man das Ergebnis mit einem Experten bespricht“, sagt Johann Egger, Leiter des BIZ Hartberg. Als Betroffener sehe man meist nur die Berufe, die nicht zu einem passen. In viele Berufe könne man aber auch quer einsteigen. „Der Arbeitsmarkt ist durchlässig und dynamisch“, bestätigt Margarete Hartinger, Geschäftsführerin des Arbeitsmarktservice Hartberg.

Dennoch seien es vor allem die Eltern, die wegweisend für die Berufswahl sind. „Eltern sollten sich mit den Stärken und Schwächen ihrer Kinder auseinandersetzen und ihnen das Gefühl von Unterstützung vermitteln“, betont Egger und weiß, dass auch das Internet für die Berufsfindung und den späteren Job immer wichtiger werde. „Das wurde durch Corona verstärkt.“

Bodenständiger am Land

Ein Phänomen der heutigen Zeit seien zudem „neue“ Berufe wie Influencer. Die meisten Menschen, die diesen Beruf ergreifen, wohnen aber in der Stadt. „Hier am Land sind die Menschen wahrscheinlich noch bodenständiger und realistischer“, glaubt Egger.