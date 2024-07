Seit mehr als zehn Jahren fördert die Kleine Zeitung in Kooperation mit dem Land Steiermark das Informations- und Kulturmedium Zeitung. Als Medienhaus gewähren wir jungen Menschen Einblicke in Arbeitsweise und Alltag der Branche und versuchen, sie für das journalistische Handwerk zu begeistern. Auch dieses Jahr suchen wir daher wieder engagierte Schülerinnen und Schüler sowie entgegenkommende Schulen für die Mitarbeit an Schüler machen Zeitung.

Gesucht: Jungredakteure

6 bis maximal 12 begeisterungsfähige und

interessierte Schülerinnen und Schüler,

ab der 10. Schulstufe.

organisatorische Hilfestellung der Schule erwünscht.

Was euch erwartet:

Vortrag in der Schule für mehrere Klassen und ein Workshop für die Jungredakteure.

Gemeinsames Recherchieren, Schreiben und Arbeiten mit unseren Redakteurinnen und Redakteuren aus den Regionen.

Optionaler Besuchstag im Styria Media Center in Graz.

Zeitnahe und publikumswirksame Veröffentlichung der Ergebnisse in der Kleinen Zeitung.

Gerade Jugendlichen kann die Zeitungslektüre eine verlässliche und beständige Orientierungshilfe für das tägliche Leben sein. Melden Sie sich an, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!