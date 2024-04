Ende 2022 gaben laut Jugenddemokratie-Monitoring 89 Prozent der jungen Menschen in Österreich an, Interesse an Politik zu haben. Aber: Interessieren sich die politischen Parteien auch für die Jugend?

Verfolgt man den politischen Diskurs, kann leicht der Eindruck entstehen, dass Themen wie Umwelt, Digitalisierung, Bildung – Themen, von denen in erster Linie Jugendliche betroffen sind – selbst in Nicht-Krisenzeiten oft vernachlässigt werden. Stattdessen scheint der Kurs in Richtung der Interessen der älteren Generation zu driften – als wären gerade die größeren Parteien in der Pensionisten-Republik Österreich eher scharf auf die Stimmen der Älteren.

Was aber heißt das für die Zukunft? Werden die Interessen der jungen Generation ignoriert, gefährden wir die Zukunft jener, die am meisten davon erleben werden. Parteien müssen sich diesbezüglich neu aufstellen, Themen, die die Jugend direkt betreffen, wirklich ernst nehmen und echte Perspektiven bieten. Denn wir alle, Jugend und Ältere, teilen ein und dieselbe Zukunft.