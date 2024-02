Versuch 1: Allgemeine Texte erstellen

Wir recherchierten und verfassten dann einen Bericht. Zudem sollte die Künstliche Intelligenz „ChatGPT“ dasselbe tun. Die Fragen lauteten:



„Was ist KI?“

„Wo wird KI bereits verwendet?“

„Was sind die Unterschiede zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz?“

Der Text der Schülerinnen und Schüler (etwas gekürzt):

Was ist KI?

KI bedeutet, dass Maschinen menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität imitieren. Durch KI ist es Maschinen möglich, ihre Umwelt wahrzunehmen und darauf zu reagieren. So wie Menschen durch Sehen, Hören, Riechen und Schmecken die Umgebung wahrnehmen können, können das Maschinen mit KI durch Sensoren. Sie nehmen Informationen auf, verarbeiten und speichern diese. So ist die KI imstande, aus Erfahrungen zu lernen, indem sie Muster erkennt und Informationen abspeichert. Dadurch sind KI-basierte Systeme in der Lage, ihr Handeln an die jeweilige Situation anzupassen, da sie die Folgen früherer Handlungen und Aktionen analysieren und darauf ausgerichtet arbeiten.

Wo wird KI verwendet?

KI wird in sehr vielen Bereichen eingesetzt. Ein Beispiel ist der Google-Übersetzer. Seit 2016 analysiert dieser mithilfe gesamte Sätze und nicht nur Teilstücke. PayPal ist ein weiteres Unternehmen, das KI verwendet. Alle Transaktionen werden analysiert und klassifiziert. So finden Betrugserkennungen statt. Auch beim autonomen Fahren wird KI eingesetzt.

Unterschiede der Arbeitsweisen von Menschen und KI?

Menschen und künstliche Intelligenz unterscheiden sich in vielen Aspekten. Menschen haben Emotionen, Kreativität und können aus Erfahrungen lernen. Im Gegensatz dazu basiert KI auf vorprogrammierten Regeln und kann Muster erkennen, aber ohne Emotionen oder Kreativität. Während Menschen auf neue Situationen reagieren können, ist die KI darauf beschränkt, vom Menschen erdachte Aufgaben zu erfüllen, mit von Menschen erstellten Datenbanken und Informationen. Die KI steht dem Menschen in vielerlei Hinsicht nach.

Der Text der KI „ChatGPT“ (etwas gekürzt)

Was ist KI?

KI bezeichnet die Fähigkeit von Maschinen und Computern, Aufgaben zu erfüllen, die menschliche Intelligenz erfordern. Im Kern geht es darum, Algorithmen und Modelle zu entwickeln, die eigenständig lernen, Muster erkennen und Probleme lösen können. Dieser Bereich der Informatik zielt darauf ab, Maschinen mit Denkfähigkeiten auszustatten, um sie selbstständig Entscheidungen treffen zu lassen.

Wo wird KI verwendet?

Die Einsatzmöglichkeiten reichen von der Medizin über die Industrie bis zur Unterhaltungsbranche. Ein Beispiel ist die Gesundheitsbranche, in der KI verwendet wird, Krankheiten frühzeitig zu erkennen. In der Industrie optimieren automatisierte Produktionslinien den Einsatz von Ressourcen, steigern die Effizienz und reduzieren Ausfallzeiten. Tesla integriert KI in seine selbstfahrenden Fahrzeuge, um die Sicherheit zu erhöhen und Fahrerlebnisse zu verbessern. Im Bereich des Kundenservice setzen Unternehmen auf Chatbots, die Fragen beantworten können.

Unterschiede der Arbeitsweisen von Menschen und KI?

Trotz der Fortschritte bleibt der Unterschied zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz bedeutend. Menschliche Intelligenz ist geprägt von emotionaler Intelligenz, Kreativität, Empathie und einem tieferen Verständnis komplexer Zusammenhänge. KI beruht auf Algorithmen, die auf vordefinierten Daten trainiert wurden. Menschen können Kontext verstehen, zwischen den Zeilen lesen und sich an neue Situationen anzupassen. KI arbeitet auf Grundlage von festen Regeln und Mustern. Während KI in der Lage ist, große Mengen von Daten zu verarbeiten und spezifische Aufgaben effizient zu erledigen, fehlt ihr die Fähigkeit zur Selbstreflexion und das Verständnis für moralische oder ethische Dilemmata. In der Arbeitswelt bedeutet dies, dass KI vor allem repetitive, datenbasierte Aufgaben effizienter erledigen kann, während Menschen in komplexen, situationsabhängigen Kontexten ihre Stärken ausspielen. Die ideale Integration von Mensch und KI liegt in der Zusammenarbeit.

Kurzes Fazit: Die Texte und Informationen sind allgemein - und sehr ähnlich.

Versuch 2: Ein Foto durch eine KI bearbeiten

Wir fotografierten den Eingangsbereich des Bundesschulzentrums Weiz - und ließen dieses Foto dann durch eine KI des Programms Adobe erweitern und „lebendiger“ gestalten. Menschen und Fahrzeuge sollten eingefügt werden. Der Aufwand: Nur einige Minuten.

Kurzes Fazit: Vordergründig wirkt das Ergebnis echt - blickt man auf Details wie die Schatten, erkennt man, dass ein Foto künstlich manipuliert wurde.

Der Eingangsbereich im Bundesschulzentrum Weiz (Originalfoto) © Schüler machen Zeitung/HTL Weiz

Der Eingangsbereich im Bundesschulzentrum Weiz (automatisch bearbeitet mit einem Programm von Adobe) © Schüler machen Zeitung/HTL Weiz