Künstliche Intelligenz, kurz KI, kommt in unserem Alltag täglich vor, auch wenn man das nicht immer wahrnimmt. Aber: Hinter jeder Google-Suche, hinter jedem vorgeschlagenen Wort, hinter jeder Gesichtsentsperrung am Handy, fast auf jeder Straße und gar in modernen Waschmaschinen versteckt sich KI. Sie hilft weiter.

Aber erleichtert diese Maschinenintelligenz den Alltag? Oder ist unsere Welt verseucht von KI? Fluch oder Segen? Das lässt sich nicht leicht beantworten. Wenn man etwa als Schülerin oder Schüler einmal etwas vergisst, kann die KI aus der Patsche helfen. Sie übernimmt viele Routinearbeiten, auch im Unterricht beschäftigen wir uns damit intensiv.

Aber sie birgt auch Risiken. So ist das Erstellen von Fake-Nachrichten ein Kinderspiel. Nicht einmal fünf Minuten, schon ist eine Falschnachricht samt Bild und vielleicht sogar Video täuschend echt erschaffen. Was, wenn sich das in sozialen Medien rasend schnell verbreitet? Wenn sogar seriöse Medien das Falsche aufgreifen und veröffentlichen? Was ist wahr und was falsch? Was und wem kann man glauben? Kann man nur der natürlichen Intelligenz vertrauen?

Ein komplexes Thema. Künstliche Intelligenz kann Vor-, aber auch Nachteile haben. Fix ist aber: Die KI ist erst vor Kurzem gekommen, sie wird aber bleiben.