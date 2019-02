Facebook

Die verantwortungsvolle Tätigkeit der Schulwegsicherung nahm in Kärnten vor bereits mehr als 50 Jahren ihren Anfang und trägt einen wesentlichen Beitrag zur täglichen Sicherheit von Schulkindern auf ihrem Schulweg bei. Diese ehrenamtliche Aufgabe hat zu Recht viel Lob und Anerkennung verdient, denn wer anderen im Straßenverkehr hilft zeigt soziales und gesellschaftliches Engagement.

Nun ist es an der Zeit, den zahlreichen Kärntner Schülerlotsen und Schulwegspolizisten ein großes Dankeschön auszusprechen. Im Rahmen der Kampagne „Schülerlotsen in Kärnten. Sicherheit ist Ehrensache“ des Amtes der Kärntner Landesregierung suchen wir nun via Voting die drei beliebtesten Schülerlotsen oder Schulwegspolizisten Kärntens.

Daher ersuchen wir um eure tatkräftige Unterstützung beim Voting. Ganz wichtig wäre es auch, diesen Aufruf an Familie, Freunde & Kollegen weiter zu leiten, damit möglichst viele abstimmen. Mach auch du mit beim Voting, indem du deinen liebsten Schülerlotsen oder Schulwegspolizisten mit deiner Stimme unterstützt! Ende Feber werden die Sieger des Votings, als beliebteste Schülerlotsen bzs. Schulwegspolizisten gekürt. Für den 1. Platz gibt es ein brandneues iPhone sowie für den 2. und 3. Platz jeweils ein iPad. Also mitmachen und abstimmen, denn Sicherheit ist Ehrensache!

Feistritz/Drau, Ferlach, Guttaring Feistritz/Drau: Alina Mößler Alter: 12

Wie lange bist du schon Schülerlotse? Seit 2018

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil es mir Spaß macht anderen Menschen zu helfen, es ist außerdem lustig und ich bin gern im Freien.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Dass es ihnen genauso viel Spaß macht wie mir und sie daran eine Freude haben es machen zu dürfen, auch wenn es manchmal etwas kalt ist. Feistritz/Drau: Bianca Oberberger Alter: 15 Wie lange bist du schon Schülerlotse? 2 Jahre Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Um einen Beitrag für unsere Gesellschaft zu leisten. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Wenn sie etwas für die Gemeinschaft tun wollen, sollen sie Schülerlotse werden, sie sollen aber auch Spaß an der Arbeit haben. Feistritz/Drau: Dana Wohein Alter: 13 Wie lange bist du schon Schülerlotse? 2 Jahre Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil ich für andere gerne ein Vorbild sein möchte. Ich möchte anderen zeigen, dass die kleinsten Dinge Sicherheit bieten. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Es ist eine große Verantwortung, aber es soll Spaß machen. Ich kann jedem empfehlen sich als Schülerlotse zu melden, weil es eine tolle Sache ist. Feistritz/Drau: Elias Gradnitzer Alter: 14 Wie lange bist du schon Schülerlotse? 1 Jahr Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Da mir die Sicherheit auf der Straße wichtig ist. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Sie sollen immer gut aufpassen auf der Straße. Feistritz/Drau: Elias Müller Alter: 13 Wie lange bist du schon Schülerlotse? 2 Jahre Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil ich die Schule sozial unterstützen möchte. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Man soll pünktlich kommen und aufpassen, denn man übernimmt große Verantwortung auf der Straße! Feistritz/Drau: Elisa Ortner Alter: 14 Wie lange bist du schon Schülerlotse? 2 Jahre Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil ich für die Sicherheit im Verkehr sorgen will und den Menschen über die Straße helfen will. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Dass man Verantwortung tragen und immer auf den Straßenverkehr achten muss. Trotzdem macht es Spaß mit Freunden den Verkehr zu sichern. Feistritz/Drau: Emma Dzakulic Alter: 12 Wie lange bist du schon Schülerlotse? Seit 2018 Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil es mich glücklich macht anderen Menschen helfen zu könne und, weil ich mich für die Sicherheit auf der Straße interessiere. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Sie sollten daran Interesse haben und es nicht wegen einer Freundin machen und sich dann wieder abmelden. Feistritz/Drau: Esther Andrea Altersberger Alter: 14 Wie lange bist du schon Schülerlotse? 2 Jahre Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Da ich Verantwortung übernehmen wollte und meinen Klassenkameraden sicher über die Straße helfen möchte. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Dass sie keine Angst haben sollen, dass sie irgendetwas falsch machen. Wir Schülerlotsen werden ausgebildet, für jede Situation eine Lösung zu finden. Feistritz/Drau: Florian Frank Alter: 14 Wie lange bist du schon Schülerlotse? 2 Jahre Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil ich für mehr Sicherheit im Verkehr sorgen will. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Ich würde anderen Schülern empfehlen sich für den Dienst zu melden, denn man hat zwar viel Verantwortung, aber es macht auch Spaß! Feistritz/Drau: Jeanette Flaschberger Alter: 14 Wie lange bist du schon Schülerlotse? 1,5 Jahre Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil ich liebend gerne den Menschen helfe, damit sie unversehrt über die Straße kommen. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Gut aufzupassen, denn manche Autofahrer fahren einfach weiter, wodurch es zu Verletzungen kommen kann. Man sollte diese Aufgabe durchaus ernst nehmen, denn wenn man das nur macht um dem Ausflug beitreten zu können, sollte man sich vorher überlegen, ob man dieser Aufgabe auch gerecht wird, denn es wäre nicht fair nicht zu erscheinen, wenn die anderen hart arbeiten. Feistritz/Drau: Julia Gfrerer Alter: 13 Wie lange bist du schon Schülerlotse? Seit 2018 Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil ich es selber gut finde morgens über die Straße gelotst zu werden und es mir sehr viel Spaß macht. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Dass man anderen helfen soll, wenn man kann. Es soll natürlich auch Spaß machen. Ich möchte auch sagen, dass es mit meiner Freundin diese Woche sehr lustig war zu lotsen und ich bin froh, dass ich hier mitmachen darf. Feistritz/Drau: Kevin Neuhold Alter: 14 Wie lange bist du schon Schülerlotse? 2 Jahre Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil mir vor dem Unterricht langweilig war und es eine gute Alternative ist. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Man sollte pünktlich sein, auf der Straße nicht herumspielen und die Aufgabe sorgfältig machen. Feistritz/Drau: Larissa Sandriesser Alter: 12 Wie lange bist du schon Schülerlotse? Seit 2018 Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil es Spaß macht anderen Kindern zu helfen unfallfrei über die Straße zu kommen und weil ich es gerne mit Freunden mache und den Lehrern helfe. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Dass es zwar viel Verantwortung ist, aber sehr viel Spaß macht mit einer Freundin oder einem Freund den Verkehr zu regeln. Damit unterstützt ihr auch die Lehrer, die sich sehr freuen, wenn ihr euch beteiligt. Damit helft ihr auch anderen sehr und denen, die einmal Schülerlotse werden wollen, wünsche ich viel Spaß! Feistritz/Drau: Laura Leiter Alter: 13 Wie lange bist du schon Schülerlotse? Seit 2018 Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil ich es toll finde anderen zu helfen und ich mich für die Verkehrssicherheit interessiere. Es macht sehr viel Spaß! Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Ich empfehle es jedem, da man diese Erfahrung gemacht haben muss. Feistritz/Drau: Leonie Kos Alter: 13 Wie lange bist du schon Schülerlotse? Seit 2019 Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil ich schon mehrere Personen verloren habe, und ich nicht will, dass andere Leute sich bei einem Unfall verletzen, den ich hätte verhindern können. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Dass sie das Richtige tun, und dass es auch Spaß macht den Leuten zu helfen. Feistritz/Drau: Magdalena Eder Alter: 13 Wie lange bist du schon Schülerlotse? 2 Jahre Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Um andere Leute sicher über die Straße zu bringen und damit weniger unnötige Unfälle passieren. Außerdem übernehme ich gerne Verantwortung. Außerdem möchte ich beim Ausflug etwas dazulernen. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Dass sie verantwortungsvoll damit umgehen sollen. Vor allem sind sie wichtig für die Sicherheit der Schüler und deshalb sollte man nie zu spät kommen. Feistritz/Drau: Maja Wegscheider Alter: 14 Wie lange bist du schon Schülerlotse? Seit 2018 Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Es macht sehr viel Spaß anderen im Straßenverkehr zu helfen und sie sicher über die Straße zu begleiten. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Es macht Spaß und ist eine wichtige, verantwortungsvolle Aufgabe. Feistritz/Drau: Maryan Petutschnig Alter: 13 Wie lange bist du schon Schülerlotse? Seit 2018 Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Ich will meinen Mitschülern Sicherheit geben. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Es macht sehr viel Spaß und ist sehr interessant. Feistritz/Drau: Melissa Staber Alter: 13 Wie lange bist du schon Schülerlotse? Seit 2018 Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil es mir Spaß macht anderen zu helfen und sie sicher über die Straße zu begleiten. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Es macht Spaß und ist eine wichtige, verantwortungsvolle Aufgabe. Feistritz/Drau: Nadine Kröth-Strauß Alter: 12 Wie lange bist du schon Schülerlotse? Seit einem Jahr Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil ich es gut finde Kindern oder Erwachsenen sicher über die Straße zu führen. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Dass es Spaß macht zu helfen. Ich hatte zuerst gedacht, dass es schwer ist, aber dann war es ganz einfach. Ich wünsche jedem weiteren viel Glück. Feistritz/Drau: Peter Pleunis Alter: 13 Wie lange bist du schon Schülerlotse? 2 Jahre Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil ich anderen helfen will, sicher über die Straße zu kommen. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Immer die Augen offen halten. Feistritz/Drau: Philip Marko Alter: 13 Wie lange bist du schon Schülerlotse? Seit 2019 Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil ich die Straßen sicher machen will. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Immer auf der Straße aufpassen, denn die Sicherheit geht vor. Feistritz/Drau: Raphael Uggowitzer Alter: 12 Wie lange bist du schon Schülerlotse? Seit 2018 Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Wegen der Sicherheit auf den Straßen. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Dass sie es sich gut überlegen sollen. Feistritz/Drau: Sarah Gaberscek Alter: 13 Wie lange bist du schon Schülerlotse? 2 Jahre Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil ich anderen Leuten und Schülern einen sicheren Straßenübergang bereiten möchte und auch gerne ins Verkehrssicherheitszentrum mitfahren möchte. Außerdem möchte ich auch Polizistin werden und es macht mir sehr viel Spaß. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Dass sie sich der Verantwortung bewusst sind die sie haben und nicht auf der Straße herumblödeln sollen. Trotzdem sollte man den Spaß an der Sache nicht verlieren und mit Vorfreude am Morgen auf die Straße gehen. Feistritz/Drau: Sarah Steiner Alter: 14 Wie lange bist du schon Schülerlotse? 2 Jahre Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil ich ein Vorbild für andere sein möchte. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Dass sie sich für soetwas nicht genieren sollen und, dass sie es gut überlegt machen sollen. Feistritz/Drau: Sonja Rainer Alter: 14 Wie lange bist du schon Schülerlotse? 2 Jahre Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil ich den Menschen unfallfrei über die Straße helfen will. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Sie sollen es machen, da es mega viel Spaß macht und eine tolle Sache ist anderen zu helfen. Feistritz/Drau: Johannes Steiner Alter:12 Wie lange bist du schon Schülerlotse? Seit 2018 Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil mir die Arbeit gefällt anderen Kindern zu helfen, und dass sie sicher über den Weg kommen. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Ich kann nur sagen, dass es eine tolle Arbeit ist und man sich unbedingt melden sollte. Auch wenn es oft die Gerüchte gibt, dass es eine blöde Arbeit ist. Es ist und bleibt einfach eine tolle Arbeit. Feistritz/Drau: Theresa Winkler Alter: 12 Wie lange bist du schon Schülerlotse? Seit 2018 Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil es mir Freude bereitet anderen zu helfen und weil ich mich für die Sicherheit auf der Straße interessiere. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Sie sollen es nur machen, wenn sie Spaß haben – mir macht es riesen Spaß! Feistritz/Drau: Anna Trattnig Alter: 13 Wie lange bist du schon Schülerlotse? Seit 2018 Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil man jede Woche von Unfällen auf Gehsteigen hört und ich meinen Beitrag dazu leisten will, dies zu verhindern. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Dass ihr damit einen riesigen Beitrag im Straßenverkehr leisten könnt. Es macht viel Spaß und als Belohnung gibt es einen sehr coolen Ausflug. Ich kann es euch nur empfehlen. Feistritz/Drau: Vanessa Walder Alter: 13 Wie lange bist du schon Schülerlotse? Seit 2018 Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Um den kleinen Kindern ein Vorbild zu sein. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Macht es mit Hingabe, dann wird es euch Spaß machen. Es ist lustig und es ist toll. Feistritz/Drau: Victoria Kapeller Alter: 12 Wie lange bist du schon Schülerlotse? Seit 2018 Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil ich mich für die Sicherheit auf der Straße einsetzen möchte und, dass alle Kinder sicher über die Straße kommen. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Dass man sich führ mehr Sicherheit auf der Straße interessiert und, dass man diese Arbeit mit seinen Freunden machen kann. Man unterstützt damit die Lehrer und diese Verantwortung wird dafür sehr gebraucht. Feistritz/Drau: Lukas Walder Alter: 12 Wie lange bist du schon Schülerlotse? Seit 2019 Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Ich will meinen Kollegen sicher über die Straße helfen. Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Passt auf euch auf und bringt eure Mitschüler über die Straße. Ferlach: Georg Linner Alter: 26 Wie lange bist du schon SchülerlotsIn: 3,5 Jahre

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Aus Verantwortung heraus, da der Verkehr immer gefährlicher wird.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Ihr leistet etwas Wichtiges, wertvolles das dem Schutz anderer dient, seid euch dessen bewusst. Darauf könnt ihr stolz sein Ferlach: Hermine Uznik Alter: 65 Wie lange bist du schon SchülerlotsIn: 19 Jahre

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Mache das sehr gerne, vor allem für die Sicherheit der Kinder. Ich helfe aber auch alten Leuten über die Straße, da diese sich wegen dem starken Verkehr oft nicht alleine trauen.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Leider gibt es kaum jemanden der Schülerlotse werden möchte, was sehr schade ist, ich werde aber weiterhin versuchen die Leute zu aktivieren! Guttaring: August Pirolt Alter: 58 Wie lange bist du schon Schülerlotse: seit 13 Jahren

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Die Polizei ist an mich herangetreten und weil ich als Schulwart auch für die Verkehrssicherheit der Volksschüler und Kindergartenkinder sorgen wollte, wurde ich nach einer Prfg durch die Polizei zum Schülerlotsen.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Hoffentlich gibt es einen Nachfolger, wenn ich in drei Jahren in die Pension gehe, derzeit ist das nämlich nicht so sicher. Wir haben hier viel Schwerverkehr, der vor unserer Schule durchfährt, daher ist mir die Sicherheit der Kinder sehr sehr wichtig.