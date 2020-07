Steirische Buschenschänken "Yes, we are open!"

Facebook

Werner Luttenberger ist Geschäftsführer von Wein Steiermark © Anna Stöcher

"Kurz vor der Jahreswende erreichte uns die Nachricht, dass in ­China ein neues Virus mit dem Namen Corona entdeckt wurde. Man nahm nur wenig Notiz davon, denn die Vorbereitungen auf das kommende Jahr liefen auf Hochtouren.

Ab Mitte März: „Lockdown“. Bis dorthin bereiteten wir uns auf die verschiedenen Präsentationen und Verkostungen des steirischen ­Weines in ganz Österreich vor. Der neue Jahrgang wartete schon ­darauf, in den Buschenschänken und Weingütern von den zahlreichen WeinliebhaberInnen verkostet zu werden.

Fast drei Monate haben sich Wirtschaft und Gesellschaft nach Ausbruch der Corona-Pandemie in einer Art Schockstarre befunden. Die sehnsüchtig erwarteten Lockerungsmaßnahmen werden nun schrittweise umgesetzt. In der Zwischenzeit ist es uns aber in äußerst großem Maße gelungen, unsere Kommunikationsmethoden umzustellen. Viele Konsumenten, aber auch steirische Weinbauern, haben ihren Vertrieb auf Online-Aktivitäten umgestellt, um Genießern den Zugang zum steirischen Wein zu ermöglichen.

Nach dem Motto “Yes, we are open!” laden Weinbaubetriebe und ­Buschenschänke seit Mitte Mai ein, den fruchtbetonten 2019er-Jahrgang zu verkosten. Jetzt kann der Begriff Weingenuss wieder mit ­Entspannung, perfekter Atmosphäre in Einklang mit Natur und Landschaft, herrlichen Ausblicken, regionalen Speisen und vinophilen ­Gesprächen mit dem Weinbauern des Vertrauens verbunden werden.

Um Ihnen das Auffinden der Weingüter und Buschenschänke zu ­erleichtern, haben wir uns entschlossen, diesen Wein- und Buschenschank-Ratgeber wiederum neu aufzulegen."